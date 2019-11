Se vztahem na dálku misska počítá. Super.cz

Nedávno se Karolína Mališová (23) přestěhovala z rodné Opavy do Prahy. Ve Slezsku nenechala pouze rodiče, sestru a psa, ale také partnera Jakuba, který tam chodí ještě do školy. Nemá strach z odloučení?

„Doufám, že to bude fungovat, pokud se dva mají rádi, tak to vždycky jde. Zatím je to v naprostém pořádku. Snažím se o to, abychom spolu byli každý víkend,” uvedla rozhodným hlasem Česká Miss Earth pro rok 2015.

S modelkou jsme si povídali o vztazích před přehlídkou italské značky Calzedonia ve Veroně, kde sice byla bez partnera, ale prý se jí po něm velmi stýskalo. „Dokud to mezi námi bude hezké, tak to bude fungovat. Náš vztah toho zažil tak hodně, že si ani nedovedu představit být bez něj,” říká.

Přestože Karolína a Jakub spolu chodí už mnoho let, na posun ve vztahu například v podobě zasnoubení to zatím nevypadá. „Vůbec na to nemyslím. Zároveň si myslím, že jsme oba hodně mladí. Každopádně první krok bude asi společné stěhování do Prahy. Věřím, že po roce jeho studia si najde práci v Praze a bude se mnou,” uvedla Karolína Mališová. ■