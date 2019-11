Zorka Hejdová vyrazila ven v saku bez podprsenky a předvedla i krásně tvarované nohy

Zorka Hejdová v odvážném outfitu. Super.cz

„Snažím se soustředit hlavně na mluvení. Vzhled je pro mě ovšem taky důležitý. Co si budeme povídat, klient se často rozhoduje, jestli si mě vezme na akci podle toho, jak vypadám. Samozřejmě je to důležité,” říká Hejdová, které se zatím daří volit správně outfity pro pracovní příležitosti. „Přiznám se, že na to není ani mnoho příležitostí. Na akce, které moderuji, se oblékám většinou seriózně. Snažím se dopředu diskutovat o tom, jak by ten outfit měl vypadat.”

Se Zorkou jsem se naposledy potkali na módní show známé italské značky, kde hrály hlavní roli punčochy všeho druhu. I známá česká blondýnka vyrazila v outfitu, který zvýrazňoval její krásně tvarované nohy. „Nemám problém se svýma nohama. Jsem spokojená se svou postavou a nebudu si stěžovat, že mám nějaké kilo nahoře,” komentovala svou postavu.

Hejdová nohama v sexy punčochách často dráždí i svého manžela Míru Hejdu. „Každý muž to vnímá a chlapům se to líbí. Punčochy jsou sexy, a když žena podtrhne svou ženskost, tak se to chlapům líbí,” říká Zorka Hejdová. ■