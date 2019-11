Stephanie se nebojí přiznat svou celulitidu. Super.cz

"Nemakala jsem hrozně dlouho. Využívala jsem to, že mám proporce přesýpacích hodin. Celulitida k burlesce patří, nevadí to," řekla Super.cz Stephanie.

"Když se podíváte na burlesku v televizi, tak je přece skvělý, když si můžete říct, ona má celulitidu, tak já můžu být taky hvězda, když ji mám. Měli bychom se podporovat. Přeci to, že má někdo dolíček nebo kilo navíc nás nemůže omezovat v tom co můžeme nebo nemůžeme dělat," říká rázně.

Stephanie se nejen věnuje práci burlesky, ale také se svlékla pro pánský magazín. "Obojí je zábava, burleska je moje zaměstnání, být playmate třešnička na dortu. Nebylo pro mě těžké se svlékat, velmi jsem si to užila. Své zaměstnání miluju. Při focení pomáhá photoshop a dobrý make-up. Měla jsem skvělou slečnu z Ukrajiny, fotila jsem to v Kyjevě. Ta si dala záležet na každém detailu. Cítila jsem se skvěle. Pak jsem si to umyla a už to bylo jiné," dodala Stephanie. ■