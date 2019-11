Barbora Kováčová Super.cz

Je neuvěřitelně sexy a vnadná! Nová česká playmate Barbora Kováčová přiznala, co všechno je na ní umělého. A málo toho není! "Mám zvětšené poprsí, rty a lícní kosti mám udělané. Mám ostré strany, nechala jsem si zvětšit objem, aby to vypadalo přirozeněji," řekla Super.cz Barbora.

Živí se fotomodelingem, před fotoaparátem se svlékala prý ale úplně poprvé. "Zpočátku to bylo složité, měla jsem kolem sebe ale skvělý tým, postupem času to bylo snazší, lepší, cítila jsem se dobře. Byla to moje premiéra, poprvé jsem se svlékala před foťákem," prozrazuje.

I když je Barbora nezadaná a pánové nebudou kupovat zajíce v pytli, protože v pánském časopise ukázala téměř vše, nebude jednoduché ji okouzlit. "Partnera nemám, jsem single a chci to tak dál," dodala. ■