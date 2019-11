Tahle proměna se opravdu povedla. Foto: archiv TV Nova

Za úkol tentokrát dostal americkou rapperku Missy Elliott a její píseň Lose Control. S proměnou se popasoval opravdu na výbornou a dokonalý byl i kostým, ve kterém předvedl před diváky náročné vystoupení. „Vím, jak je těžké rapovat, bylo to úžasné,“ okomentoval jeho výkon porotce Jakub Kohák.

Nadšená z čísla byla i hostující porotkyně Lucie Bílá, která byla po celou dobu v úžasu. „Já jsem si to užila, fantastický tanec, ta maska je dokonalá. Byl jsi úžasný, skvělý zpěv, skvělý tanec, byl jsi báječný,“ dodala zpěvačka.

Seriálový krasavec Marek Lambora měl tak možnost již podruhé předat šek na 50 tisíc korun na dobročinné účely. „Já jsem měl radost, že jsem ve druhém díle mohl poprvé tuhle krásnou částku předat spolku Ichtyóza, teď je ta radost mnohonásobně větší, protože to mohu udělat podruhé, tenhle spolek se věnuje lidem s postižením kůže, jsem nadšený, že to můžu udělat, jsou to skvělý lidi a přijde mi, že to dělají s pokorou a láskou,“ řekl herec. ■