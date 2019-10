Aneta Krejčíková z Ulice nepotěšila svou rodinu: Druhé dítě prý chce rodit doma!

Aneta Krejčíková se synem Benem Michaela Feuereislová

"Samozřejmě se rozhodnu, až to bude aktuální, ale strašně by se mi ten porod doma líbil. I z toho důvodu, že bych si přála, aby u toho byli Beníček a partner a bylo to v našem prostředí, byla by tam dulička, kterou jsem u porodu měla a která je naprosto úžasná, prostě bychom si to udělali podle svého,“ zasnila se pro časopis Maminka Krejčíková, jež moc dobře ví, že s jejím nápadem nebude jen tak někdo souhlasit.

„Člověk se pak samozřejmě musí obrnit proti nátlaku okolí, protože je spousta lidí, včetně mojí rodiny, kteří s tím nesouhlasí," dodala.

Aneta má doma čtrnáctiměsíčního syna Bena. Otcem obou dětí je hereččin snoubenec Ondřej Rančák, který Anetu požádal o ruku přímo na jevišti jejího domovského Divadla Na Fidlovačce. ■