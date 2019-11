Zuzana Norisová se ve Tváři po letech setkala se svým neodbytným ctitelem: Poznali byste je?

Takový duet nikdo nečekal. Foto: archiv TV Nova

Kraus byl do populární Slovenky bezhlavě zamilovaný, ona mu však náklonnost neopětovala. Svého dávného ctitele však vzala Norisová už před lety na milost. Tvůrci pořadu Tvoje tvář má známý hlas si pro ni, ale připravili pořádné překvapení. Produkce jí totiž jako partnera do duetu domluvila právě Davida Krause a oba se uvidí po neuvěřitelných devatenácti letech na jednom pódiu.

„Můžete se těšit, že budu Kylie Minoque, a kdo si myslíte, že bude dělat Nicka Cava? To vás možná překvapím nebo potěším. Bude to David Kraus a uvidíme se po hodně dlouhé době, to bude zajímavé. Doufám, že budeme mít trochu čas si něco popovídat, protože jsme neustále před kamerami a nestihli jsme si nic říct. Zpívat tuto milostnou píseň není ani pro jednoho z nás snadné, protože se nám chce stále smát, takže doufám, že to zvládneme,“ prozradila Zuzana Norisová.

„Kdybych věděl, že to bude takto těžké pro mě, ta angličtina, a to, že musím být opatrný herecky, tak bych se na to ještě lépe připravoval. Porota by se měla podívat na video, podle kterého jsme tyto dva ztvárňovali, kde Nick Cave očividně vzpomíná na něco, co mezi nimi bylo. Já to zase musím brát tak, že jsme oba zadaní,“ prozradil David, který si pořadem také prošel. „Nejtěžší pro mě je to, že jsem v show Tvoje tvář má známý hlas dlouho nebyl a on z toho člověk snadno vypadne a říkám si, že když to pokazím já, tak je to můj problém, ale když to zkazím Zuzaně, tak je to nejhorší, a to by mě moc mrzelo,“ dodal Kraus, který se objeví v sobotním díle pořadu. ■