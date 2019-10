8 časových proměn Tomáše Plekance: Nesmělý klučina, fešák od Vondráčkové i rozesmátý sympaťák

Tomáš Plekanec v proměnách času Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Instagram T. Plekance

A také pro klid Plekancovy současné partnerky Lucie Šafářové (32), jež s Tomášem očekává narození holčičky.

Plekanec momentálně válí za Kometu Brno a jistě si nemusí stěžovat na nedostatek fanynek, které ho zbožňují už od začátku jeho hvězdné kariéry. Tomáš byl vždy velký sympaťák.

V posledních letech snad vůbec nestárne a vypadá téměř stejně. Na to, že si prošel nepříjemnými rozvodovými tahanicemi, mu to pořád sluší, což se jistě líbí jeho přítelkyni Lucii Šafářové. Plekanec většinou hodně šetří úsměvy, ale žádný morous to není. Když veřejně přeci jen vykouzlí úsměv, fanynky vrní blahem. ■