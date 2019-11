Borhyová rozzářila nový videoklip Milana Peroutky: Podívejte se, jak rozvlnila své boky před kamerou

Lucie a Milan ve videoklipu k písni Žij a tancuj.

„Lucce jsem napsal, jestli do toho nechce jít se mnou. Nějak jsme si zrovna o něčem psali a najednou mě to napadlo. Vidíme se vždycky rádi a musím přiznat, že ani já jsem ji nikdy neviděl naštvanou. Celkem mě to štve, ale zároveň se mi to strašně líbí. Jsem šťastný, že ten klip rozzářila,“ svěřil se k novému klipu k písni Žij a tancuj zpěvák.

Půvabná moderátorka však nebyla jediná, která si před kamerou s Milanem zazpívala. „Hlavní roli mladší sestřičky hrála má sestra ze seriálu Ordinace v růžové zahradě Viktorka Rybová. Je neskutečně šikovná a mám s ní a její rodinou jen ty nejlepší vztahy. Dokonce jezdí i na mé koncerty a klip jsem jí v seriálových ateliérech slíbil už dávno. Její maminka mi dokonce pomáhala s rekonvalescencí po operaci kolene,“ prozradil Peroutka, který obsadil i svou kamarádku a kolegyni Aničku Slováčkovou, která aktuálně bojuje s rakovinou prsu.

„Anička Slováčková si zase zahrála zástupkyni své věkové skupiny, kterou trápí svět virtuální reality. Myšlenka klipu ale tkví právě v tom, že člověk má koukat kolem a žít naplno v tom reálném světě. Martin Kocián, bývalý člen Luneticu, přišel do klipu zatancovat, misska Andrea Bezděková byla zas bezradnou řidičkou, Jindra Žampa brigádníkem, Karel Heřmánek ml. a Nikol Kouklová párem, který se jen potřebuje na své problémy kouknout s nadhledem,“ popsal klip Peroutka s tím, že natáčení si všichni opravdu užili. ■