David Stypka Herminapress

„V létě jsem si po vleklé anabázi intuitivně vyřval CT vyšetření, našli mi nádor na slinivce, ten lékaři skvěle odoperovali, teď mě čeká bezmála půl roku chemoterapie. U téhle nemoci se blbě odhaduje vývoj, proto bez prognóz, ale cítím se dobře a chemo zvládám lépe, než jsem očekával (i když je to vpravdě smrtící koktejl). Mám ohromné štěstí na lidi kolem sebe a jsem v dobrých rukách po všech stránkách, na mnoha úrovních,“ napsal fanouškům. „Čekali jsme opatrně, jak se všechno vyvrbí, jak to budu zvládat, abychom mohli zodpovědně říct, jak to bude s naplánovanými koncerty,“ dodal Stypka s tím, že všechny koncerty nakonec odehraje.

Stypka má na svém kontě mimo jiné duet s Ewou Farnou Dobré ráno, milá. Stypka není jediný umělec, který v současnosti bojuje s rakovinou. Chemoterapie podstupuje i zpěvačka a herečka Anička Slováčková (24), které našli zhoubný nádor na prsu.

David Stypka, Ewa Farna - Dobre ráno, milá

Universal Music ■