Po Tváři Ordinace: Hvězda pěvecké show bude svádět stejného muže jako její seriálová máma Krainová

Kateřina Marie Fialová je novou tváří seriálu Ordinace v růžové zahradě. Video: TV Nova

„Josefíně je patnáct let a díky bohaté mamince, právničce, rozhodně netrpí nedostatkem. Může mít všechno, na co si vzpomene. Maminka ji přivede do ordinace doktora Brabce, kterého hraje Pavel Řezníček, do něhož se Josefína zamiluje. A bude schopná všeho, aby ho dostala,“ prozrazuje o své první seriálové roli Kateřina.

Svádět před kamerami zkušenějšího kolegu se prý nezdráhala, ve skutečnosti jí ale divokost, kterou scenáristé napsali Josefíně, vlastní není. „My tam nic moc nehrajeme, ono to funguje samo. Josefínka je nešťastná holka, která se zakoukala do pěkného doktora. V té čistotě lásky si možná podobné jsme, ale nejsem taková divoška, moje hranice pro to, abych dosáhla svého, jsou mnohem níž,“ říká herečka.

„Kačka je skvělá talentovaná holka. Divoká, živočišná, bláznivá... Taková, jaká má herečka být,“ dodává představitelka právničky Daniely Stárkové Krainová, která s Řezníčkem v seriálu prožila románek hned zkraje svého působení.

Simona Krainová bude v Ordinaci svádět Pavla Řezníčka

TV Nova ■