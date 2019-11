Díky sociálním sítím teď Švantnerová vydělává víc než šlapáním po mole: Mohla bych rýžovat velké peníze, ale mám své hranice

Nikol Švantnerová už není jen modelkou. Super.cz

„Ráda bych stále pracovala jako modelka, a taky se tak snažím vypadat, ale pro modelky je čím dál méně práce a ten svět Instagramu a jeho vliv se velice rozšířil. Už to není o tom nafotit kampaň s profesionály, ale hlavní je ten produkt propagovat na sociálních sítích. Stejné je to i s přehlídkami. Návrhářům se nevyplatí platit velké přehlídky, když si mohou zaplatit modelku, aby se sama vyfotila na Instagram a mají díky jejímu sdílení větší dosah,” popisuje stále častější praxi v modelingu Nikol a dále s úsměvem dodává: „Trošku mě to mrzí a ráda bych na svá stará kolena chtěla ještě něco dokázat.”

Švantnerová si je vědoma toho, že jsou sociální sítě velkou iluzí, ale sama se snaží být ve světě jedniček a nul co nejpravdivější a nezaprodat se. „Mohla bych na tom rýžovat velké peníze a dělat reklamu na cokoli, ale já jsem si řekla, že tam chci být pořád sama za sebe. Chci, aby mi lidé věřili, abych propagovala věci, které sama používám. Kdybych se zaprodala, tak by to pak ani nemělo úspěch,” říká Nikol, která rozhodně nechce fungovat jako influencerka do důchodu. „V tomto odvětví člověk neví, jak dlouho to všechno bude trvat. Doufám, že to bude ještě dlouho fungovat,” prozradila držitelka titulu Česká Miss na módní show italské značky, která se konala ve Veroně.

Ve světě je běžné, že si úspěšné modelky dokážou díky sociálním sítím vydělat pohádkové bohatství. Jak je to u českých modelek na Instagramu? Už si Nikol vydělala na svůj vysněný dům? „Pořád nemám dům, ale věřím, že to jednou bude, ať už to bude díky Instagramu, modelingu, nebo si budu vydělávat jako normální člověk,” reaguje Nikol Švantnerová. ■