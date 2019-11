Na vdávání to zatím nevypadá. Místo zásnubního prstýnku se Švantnerová dočkala vztahu na dálku

Nikol Švantnerová promluvila o vztahu na dálku. Super.cz

S partnerem Patrikem Dresslerem už Nikol Švantnerová (26) randí víc než dva roky. Přestože si modelka s fotbalistou v mnohém rozumí, na další posun vztahu to zatím nevypadá.

„Pro někoho je dva a půl roku dlouhá doba, pro někoho to tak dlouhé není. My se známe křížem krážem, víme o sobě úplně všechno a mám pocit, jako bychom spolu žili aspoň deset let. Tyto otázky nesměřují ke mně, já ho o ruku žádat nebudu,” svěřila se nám na módní show v italské Veroně.

Iniciativu nechává na svém příteli, pokud by se objevil s prstýnkem, tak by neprotestovala. „Ničemu se nebráním, chtěla bych, aby to bylo nečekané, tak uvidíme.”

Dříve byli spolu Nikol a Patrik skoro nonstop, nyní se musel fotbalista kvůli práci odstěhovat z Prahy, a tak se dvojice vidí jen o víkendech. Odloučení je těžké, ale má své výhody. „Když se zase vidíme, tak je to jako dřív, když jsme spolu začínali. Na druhou stranu vstávám sama, snídám, obědvám a večeřím sama a uléhám sama, tak bych ho často potřebovala. Potřebovala bych pomoct nebo se vybrečet na ramínko. To mi chybí. Věřím, že se to ale všechno zase změní,” říká Nikol Švantnerová. ■