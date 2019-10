Ilustrační foto Profimedia.cz

Člověk by řekl, že popelářský vůz má jen jediný úkol, a tím je odklizení odpadků. Jaké by to bylo překvapení, kdyby k vám přijelo auto z následujícího videa. Jeho mechanika totiž nezvládá popelnice otevřít a vysypat odpad dovnitř, místo toho jej rozhází po celé ulici. Však se sami podívejte.