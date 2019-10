Jakub Vágner si ve třetím kole vylosoval sambu. Super.cz

Protože je Jakub ve své nové úloze velmi snaživý, zajímalo nás, jestli ho na oplátku Míša doprovodila na ryby. „Ne, nebyli jsme na rybách, ještě ne,“ prozradil Jakub. „On mi tím spíš vyhrožuje,“ reagovala se smíchem jeho taneční partnerka. „Nebojím se, ale nemám ráda zimu,“ přiznala vzápětí.

Rybář, který ve svém soukromí volí v oblékání především komfort, si musí postupně zvykat na společenské kostýmy, smokingy a s tím související styling včetně kadeřnických úprav. Potvrdil, že ne vždy se s výsledným lookem ztotožňuje. „Nechávám jim volnu ruku. Normálně chodím ven tak, jak se vzbudím, takže horší už to být nemůže.“ Účes, který mu tentokrát vytvořili, ho trochu pobavil. „Říkal jsem, že to vypadá jako štětka na záchod, ale musím to přehodnotit, vypadám jak mladý surfař údajně,“ pousmál se Jakub a přiznal, že v běžném životě ho s načechranou hřívou asi jen tak nepotkáme. „Ale mně by se to líbilo,“ opáčila na závěr sexy tanečnice.