Po druhém rozvodu to zpěvačka Radůza nemá jednoduché: Na všechno je sama, musí splácet i dluhy

Zpěvačka Radůza musí všechno zvládat sama. Michaela Feuereislová

"První pohádku o Mourince a Lojzíkovi jsem napsala už před třinácti lety a tahle, Uhlíř, princ a drak vznikla původně jako hra pro kladenské divadlo Lampion. Psala jsem ji asi před šesti lety, kdy byly i moje děti menší. Teď je jim dvanáct a deset," vyprávěla zpěvačka.

"No a z nápadu Vladana Drvoty ze Supraphonu, aby svoje hlasy propůjčili na cédéčko herci z Národního divadla, jsem byla nadšená. Ještě by se tady ta pohádka mohla i hrát," smála se Radůza, která na desce sama ztvárnila roli kramářky, která příběhem provází.

Ve foyer Národního divadla, kde křest audioknihy probíhal, si Radůza převzala i platinovou desku za svůj poslední počin, to bylo klasické hudební cédéčko Muž s bílým psem. V současné době už se platina nerozdává za určitý počet prodaných nosičů, ale podle toho, za kolik se deska, ať už ve fyzické nebo stahované podobě prodá. A to je půl miliónu korun.

Zajímalo nás, co by s takou částkou udělala sama zpěvačka, kdyby jí šla skutečně do kapsy. "Zaplatila bych dluhy po exmanželovi," překvapila svojí odpovědí zpěvačka, která se předloni rozvedla poté, co po útoku sršňů potratila.

Pak už není překvapivé, že si Radůza kromě složitých projektů, jakým byla právě pohádka, dělá všechno sama. "Jsem vydavatel a veškerý svůj personál. Dělám i úředničinu. A se dvěma dětmi by to pro mě bylo tak náročné, že bych to nestihla zorganizovat," vysvětlovala.

"Proto bych byla ráda, kdyby Supraphon vydal i melodram, který jsem loni napsala pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Jinak svoje projekty mám asi tři a teď vybírám, který z nich budu realizovat. Ale až po tom melodramu, takže je to ještě hudba daleké budoucnosti," upřesnila.

Popovídali jsme si o zpěvaččiných dětech, Attilovi a Asaně, ty má s prvním manželem, Turkem, které prý v maminčiných stopách nepůjdou. "Myslím, že hudbě se určitě profesionálně věnovat nebudou. Ale nechci to předjímat. Nevím, kam je osud zavane," krčila rameny a připustila, že když děti vidí, že to sama nemá jako muzikantka jednoduché, není to pro ně příklad vhodný následování.

A jak často můžeme Radůzu vidět na pódiích? "Vystupuju tak šestkrát až osmkrát do měsíce. Hrajeme po celé republice," svěřila. ■