Místo novoročního ohňostroje bude mít činnou sopku: Neuvěříte, kam manžel vyveze Vendulu Pizingerovou tentokrát

Jedním z hostů narozeninové párty Osmanyho Laffity byla i Vendula Pizingerová (47) s manželem Pepou. Nedávno se vrátili z dovolené v Kazachstánu, odkud je prezidentka Kapky naděje ještě pořád hodně opálená. Teď ji až do Vánoc čekají pracovní povinnosti, ale už se plánuje i nová cesta.

Pepa nám prozradil, že tentokrát vezme manželku konečně k moři. "Jednou do roka do zvládnu," řekl Super.cz s tím, že po Vánocích pojedou na Filipíny. "Jen musím ještě vytvořit itinerář, protože je tam hodně různých ostrovů," dodal. Že by chtěl opravdu manželku potěšit válecí dovolenou na pláži?

Vendula nás ale rychle vyvedla z omylu. Loni trávili manželé Silvestra právě s Osmanym, letos to prý bude na Filipínách určitě dobrodružnější. "Na Filipínách je sice moře, ale jsou tam i hory, a hlavně je tam sopka. Činná sopka. Takže jiní lidé budou mít na Silvestra ohňostroj a my budeme mít sopku," je už smířená Vendula.

Do dovolené toho ale musí ještě hodně stihnout. 22. prosince pořádá tradiční koncert pro Kapku. "Ale měli jsme i teď nedávno hodně úspěšný den s Kapkou naděje, kdy jsme dávali v pražském IKEMu přístroj za sedm a půl miliónu korun. Udrží srdce vhodné na transplantaci místo dosavadních čtyř hodin osm hodin. Takže se v pohodě dostane ke svému novému tělu," pochlubila se jednou z nadačních aktivit Pizingerová. ■