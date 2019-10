Známí herečtí manželé za sebou mají premiéru: Na jevišti se pokazilo, co mohlo

Divadlo Bez zábradlí uvedlo Hru, která se zvrtla. Video: Divadlo Bez zábradlí

Manželé Nikol Kouklová a Karel Heřmánek ml. a jejich kolegové z Divadla Bez zábradlí úspěšně odpremiérovali novou hru. Jde o britskou komedii s názvem Hra, která se zvrtla, která slaví úspěchy po celém světě . Pokazí se v ní totiž opravdu všechno, co jde. Všechny průšvihy tak byly tentokrát na jevišti nejen vítané, ale přímo žádoucí.

Ansámbl Divadla Bez zábradlí se s tím pod režijním vedením Karla Heřmánka (72) popasoval zdatně, jak se můžete podívat i na ukázce z představení, v němž se vedle zmíněných objevují také Dana Morávková (48), Anežka Rusevová, Václav Rašilov a další.

„S napětím jsme čekali na první ohlasy na naši novou inscenaci. Ono totiž před prázdným hledištěm, kde se nikdo nesmál, se komedie těžko zkoušela. Na premiéře jsem tak byla trochu nervózní, i proto, že v hledišti seděli mí herečtí kolegové a ty jen tak něčím neoblafnete. I když vždycky všichni říkají, jak to sami znají a že budou fandit. Asi to ale dopadlo dobře, protože se mi už začali ozývat další kolegové, ke kterým se donesly nějaké první ohlasy, že by na Hru rádi dorazili!“ má Nikol radost z odvedené práce. ■