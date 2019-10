Větší výstřih už její overal opravdu mít nemohl! Česká kráska odhalila téměř vše

Nikola Uhlířová Michaela Feuereislová

Výstřih jejího černého modelu byl doslova až k pupíku, spodní prádlo pochopitelně Nikola nechala doma. "Vše jsem měla pod kontrolou, nebála jsem se, že by vykouklo něco, co by nemělo," řekla Super.cz Uhlířová.

Nikola se pyšní dokonalou postavou, na které tvrdě dře ve fitku. A pánové u ní nyní mají šanci. Sexy kráska je totiž nezadaná. ■