Daniela Šinkorová na dovolené v Itálii přibrala 4 kila. Proč kvůli tomu drží krutou dietu?

Daniela Šinkorová Super.cz

Herečka Daniela Šinkorová (46) si už léta drží velmi štíhlou postavu a sama přiznává, že to dá zabrat. Nyní po létě se ale musí vracet do kondice. Více než měsíc byla na dovolené v Itálii, kde přibrala čtyři kila.

"Byla jsem měsíc v Itálii, kde bylo denně dobrý víno, sladký, těstoviny, pečivo, pizza. Mají čtyři chody, přes to vlak nejede. Měsíc a půl jsem si užívala a teď si užívám diety. Vysadila jsem alkohol, piju jenom kafe, jím zeleninu, maso, bílkoviny. A bolí to," řekla Super.cz Daniela, které se kila daří úspěšně dostat dolů.

"Přibrala jsem tak čtyři kila. Už mám tři dole, tak dvě tři ještě chci dolů. Vrací se Addams Family, tam je potřeba být dlouhá štíhlá černá tyčka. Kostým je ušitý, doufám, že nebudou muset šít novej. Morticia má být hubená sexy ženská," dodala Šinkorová.

"Je to těžký. Patří to k životu každý ženský, která se snaží vlézt se do kostýmu i na jeviště. Mám vykřičník v hlavě, že se musím hlídat," uzavřela na představení kosmetických novinek Daniela. ■