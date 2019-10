Vrátila se k partnerovi i k tanci! Moderátorka zpráv na Nově promluvila o návratu k exporotci StarDance Kunešovi

Kristina Kloubková Super.cz

"Bylo to velmi náročné fyzicky, na druhé číslo už nebyla síla. Byla to ale taková euforie, že jsme s Jirkou mohly po čtrnácti letech tančit, většina z nás už vůbec netancuje, nechtěli jsme si udělat ostudu a měli jsme zodpovědnost, že jsme to myslím skvěle dali," prozradila.

Uvažuje, že by se vrátila do muzikálu. "Možná bych se vrátila do Kata Mydláře, který se má prý vracet. To bych možná šla. Tancování mi chybí, bylo mi hrozně dobře," usmívá se Kristina, která se také vrátila k příteli, choreografovi Václavu Kunešovi, se kterým se rozešli na několik měsíců.

"Chlapec už je snad napořád, s Vaškem bych chtěla být do konce života. Začali jsme nově a od začátku. Bydlíme spolu všichni tři dohromady, je to nový, jiný, hezký. Je to super. Máme společnou pračku a jsem spokojená," dodala Kloubková na představeních nových kosmetických novinek. ■