Věděl to mezi prvními: Dojemná slova Milana Peroutky o rakovině kamarádky Aničky Slováčkové

Milan s Aničkovou společně pravidelně vystupují. Profimedia.cz

„O nemoci Aničky už nějaký pátek vím. Řekla mi to jako jednomu z prvních lidí. Jsem přesvědčen, že to zvládne. Vlastně o tom nepochybuji. Je to velká bojovnice a já se snažím všechno zlehčovat a brát s humorem sobě vlastním, protože jsem si jistý, že právě tohle potřebuje. Myslím, že dobře ví, že jsem tu pro ni,“ sdělil nám Milan s tím, že rád Aničce během její léčby s čímkoli pomůže.

Dvojice se již několik let potkává na divadelních i koncertních prknech. A právě teď společně jedou šňůru koncertů. Ty Anička nehodlá vynechat ani přesto, že již začala s chemoterapiemi. „Nazkoušeli jsme spolu během pár let tři představení a patří mezi mé nejbližší lidi v těchto šílených vodách šoubyznysu. Aktuálně spolu jedeme Film Music Tour a buďte si jisti, že na tom se nic nemění,“ svěřil Peroutka.

„Anička už má hezkou paruku a já se těším, že si spolu opět zazpíváme s moravským bass bandem a velkým filmovým plátnem, a to známé filmové hity. Šíleně smutnou princeznu, Pomádu, Hříšný tanec. Všechno bude,“ řekl zpěvák s tím, že jediné, co v nadcházejících měsících zrušili, je společný výlet na hory, ale rozhodně to hodlá kamarádce vynahradit. „Jen v březnu nakonec nepojedeme do Itálie na hory, na což se opravdu těšíme celý rok, protože naposledy nám to vyšlo doslova na pár dní. Ale co už, určitě si to někdy vynahradíme,“ dodal Milan. ■