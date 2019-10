Cítím se úžasně. Takové hezké umístění na světové soutěži se nepodaří každému a jsem moc ráda, že jsem to mohla zažít.

Při odjezdu na Filipíny jsem doufala, že se dostanu alespoň do Top 20. Postupem času jsem si říkala, že bych se ráda dostala i do Top 10. Nakonec jsem skončila v Top 4, což bylo přes mé očekávání, a jsem za to velice šťastná. Které krásky byly tvé favoritky? Favoritek bylo mnoho, holky byly krásné a inteligentní. Přeci jen to byl výběr z celého světa. Moje favoritky byly USA, Portoriko nebo Ghana. Měly výborné komunikační schopnosti, byly krásné a při hodnocení fanoušků, kteří soutěž pečlivě sledovali, se vždy umisťovaly na předních pozicích.