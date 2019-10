Anna Julie Slováčková promluvila o nemoci. Foto: Instagram A. J. Slováčkové

„Moji milí, dlužím vám asi pár slov k tomu, co se teď děje. V prvé řadě vám děkuji za zprávy, které mi posíláte. Tolik podpory a lásky, co jsem od vás dostala, vám budu hodně dlouho vracet,“ napsala na začátek svého vyjádření herečka a zpěvačka. „Cca tři týdny zpátky jsem se dozvěděla výsledky biopsie, kterou jsem podstoupila po tom, co jsem si našla v prsu novou bulku. Jak asi už tušíte, tak nádor je tentokrát zhoubný. Nejsem ale v ohrožení života a vše bylo opravdu včas podchyceno,“ svěřila se Slováčková, která si bulku v prsu nenašla poprvé.

„Hned jsme začali s léčbou a věci se daly do pohybu. Mám teď za sebou první chemoterapii a před sebou další. A nevím, co a jak bude dál, a ani nechci říkat, co mě dál čeká. V tom mají jasno doktoři. A já si říkám, že se vždycky může cokoliv změnit (k lepšímu samozřejmě).

Vše normálně zvládám a svět se nebortí. Jak říká jeden můj dobrý přítel: Hlavní je se z toho nepo,“ napsala si na svém profilu Anička, která se i přes léčbu chce dál věnovat své práci.

„Je to prostě tak, jak to je, a je to jen drobné zdržení na mé cestě, které mi otevřelo oči a ukázalo pohled na svět a život zase jiným směrem. Tím, který jsem zrovna potřebovala vidět.

A doufám, že to někomu z vás žen, ale i mužů, třeba pomůže, když budu tuhle osvětu šířit dál. Kontrola je důležitá v každém věku. Nic nepodceňujte a dávejte na sebe pozor a mějte sebe rádi! Mám kolem sebe celou rodinu, přátele a lásku. A to je nejdůležitější a největší nakopávač,“ zmínila se Slováčková, která dle svých slov plánuje zpívat, točit a moderovat ještě víc, protože ji práce drží psychicky v pohodě. ■