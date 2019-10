Carol (73) z Kroku za krokem promluvila o milostném životě: S manželem (83) mají sex i dvakrát denně

Suzanne Somers promluvila o sexuálním životě s manželem Alanem Hamelem. Profimedia.cz

Pravidelně prý podporují svá libida dávkami léku s bioidentickými hormony, které, jak se zdá, perfektně zabírají. Sex mají totiž prý dvakrát denně!

„Pořád mám ten drive, jako jsem měla zamlada. To jsem na to měla náladu pořád. Je to díky těmto náhražkám hormonů,“ svěřila herečka s nadšením Daily Mailu. „Muži mají viagru, ale tohle mohou užívat muži i ženy a nejedná se o drogu. Pouze vám to navodí náladu na sex.“

Je však jedna věc, která Suzanne brání v plném prožití hrátek s manželem. Únava. Somers se svěřila, že si během soulože jednoduše občas zdřímne. „Většinou prospím jeden sex. Většinou je to kolem čtvrté ráno. Ale v osm ráno už jsem zase v náladě."

S manželem, se kterým je ve svazku od roku 1977, jim to velmi klape, jak se televizní hvězda svěřila už v minulosti. „Měli jsme sex už na prvním rande. Pro jistotu, kdyby ke druhému náhodou nedošlo," přiznala. Alan byl herečce oporou i v době, kdy sváděla boj s rakovinou. A klape jim to evidentně dodnes. ■