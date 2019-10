To jsou tvary: Slavná country zpěvačka (73) ukázala svůj napěchovaný dekolt v upnutých šatech

Dolly Parton Profimedia.cz

Legenda amerického country dorazila na premiéru série Heartstrings, která vypráví příběhy jejích nejslavnějších písní. Osmidílný projekt například odvypráví pozadí písní Jolene, Sugar Hill či These Old Bones. Sama Dolly je producentkou a v Hearthstrings se také objeví.

Dolly Parton se narodila v lednu roku 1946 a své debutové album vydala už v roce 1967. Její kariéra šla rychle a strmě nahoru. V hitparádě Billboard country music měla na prvním místě dokonce 25 písní. Zpěvačka byla 47krát nominovaná na ceny Grammy a 9 sošek si domů odnesla.

Cenami ověnčená legenda za svou kariéru složila přes tři tisíce písní včetně I Will Always Love You, který nazpívala i Whitney Houston (✝48) do filmu Osobní strážce. ■