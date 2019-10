Vražedné poprsí v bikinách a tvář bez make-upu: Salma Hayek dokázala, že rozhodně nepatří do starého železa

Salma Hayek Profimedia.cz

Salma Hayek (53) totiž přidala fotku v bikinách, což už samo o sobě provokuje, protože má skvělou postavu. Zároveň na fotce nemá ani žádný make-up a i bez nej vypadá tak dobře, že by jí mohly závidět i její o desítky let mladší kolegyně. Málokdo by jí její věk tipoval. Tahle herečka vypadá od začátku své zářivé kariéry v Hollywoodu pořád stejně mladistvě a zároveň neskutečně sexy.

I její fanoušci se pod fotkou podivují a ptají se Salmy v komentářích: „Stárneš vůbec? Jsem tvůj fanoušek od filmu Desperado (1995) a viděl jsem tě ve filmu Zabijákův osobní strážce (2017) a nezestárla si ani o jediný den.“

Svými snímky na Instagramu už si získala přes 12 miliónů fanoušků.