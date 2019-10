Čtyři měsíce po porodu se vrátila na prkna: Muzikálová zpěvačka stíhá dcerku kojit během představení

Leona po porodu už opět vystupuje. Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

„Musím říct, že jsem měla docela respekt stoupnout si znovu na scénu. Jako bych prožila restart a vše začínala od nuly. Už nikdy to nebudu jen já. Holky budou ve všem, co dělám. Odráží se do všech emocí, a to jsem si teď prvně vyzkoušela naplno, když jsem od nich byla na chvíli odloučená v divadle,“ pochlubila se nám zpěvačka prvními pocity z návratu na divadelní prkna.

„Role Marie Terezy, kterou v Muži se železnou maskou hraji, má také 2 děti. Jako bych prostě jen doplnila chybějící článek a slova mi dávají hlubší smysl,“ dozvěděli jsme se od zpěvačky. Velkou oporu má Leona ve svém manželovi, a proto se už mohla vrátit ke své práci.

„Oproti Marii mám ale naštěstí velkou oporu ve svém muži. Vozí mi malou na kojení do divadla a má radost, že se můžu vrátit do života a být součástí toho, co mám moc ráda,“ dodala závěrem zpěvačka. ■