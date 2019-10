Těžká rána pro Dádu Patrasovou: Její dcera Anička Slováčková má zhoubný nádor, podstoupí chemoterapie

Anička Slováčková (vlevo) s maminkou Dádou Patrasovou Michaela Feuereislová

„O tom, že mám zhoubný nádor, vím tři týdny. Před sebou mám chemoterapie a další věci. Nejspíš se to chirurgicky vyndá, ale to zatím přesně nevím. Vím jen to, že mě to nijak neuvazuje nedělat mou práci. Neruším své pracovní závazky, jedu ve stejném režimu jako předtím. Snažím se s tím vypořádat tak, že to vyléčím prací,“ citoval web eXtra.cz Aničku Slováčkovou.

Ta byla už tři roky pod pravidelným lékařským dohledem. Už tedy si na prsu nahmatala dvě bulky. Jednalo se ale ještě o nezhoubný nádor. Anička proto chodila na pravidelné kontroly, a proto jí lékaři teď již bohužel zhoubný nádor diagnostikovali včas. ■