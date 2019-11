Daleko nejspíš nedojede.

Není pochyb o tom, že je muž činu. Když se ale Ondřej Sokol (48) rozhodl absolvovat cestu z Prahy do Brna na kole, tak si někteří ťukali na čelo. A to se dopravní prostředek herce, režiséra a moderátora v jedné osobě rozhodně ani zdaleka nepodobal profesionálnímu kolu, ale spíš dámskému městskému vozítku starší výroby, na kterém je životu nebezpečné se vydat třeba jen do sámošky pro mléko.