Míša Nosková dře na figuře jako kůň. Ploché břicho v bikinách na pláži ukázala ráda, zadek a stehna schovává

Míša Nosková vyrazila na ostrov Djerba. Michaela Feuereislová

Zpěvačka Michaela Nosková (36) dře v posilovně jako kůň, až se jí to někdy nevyplatí . Na její postavě je to vidět, jak předvedla na svojí poslední výpravě k moři. Ploché bříško vystavuje ráda, silnější stehna a větší, byť svalnatý zadek, se ale stále snaží zakrývat.

"Na Djerbu jsme vyrazili na koncert pro klienty cestovní kanceláře, se kterou na příští rok také chystáme několik speciálních adrenalinových výletů, nejen na Saharu. A protože se koncert konal v jeden den, hned další už jsem nechala líčidla na pokoji a vyrazili jsme na vlastní pěst zkoumat, zda je tuniská pevnina, a především Sahara bezpečná pro běžného turistu," vyprávěla Míša o svém pobytu.

Cestování ovšem plánuje víc. "V nejbližší době vyrážíme do Indie, kde mám koncert, a pak opět vzhůru do přírody. Podobně máme za sebou i sjíždění kaňonů ve Slovinsku. S naší agenturou jsme se vrhli na propojení věcí, které nás baví a přináší lidem zábavu nebo v případě svateb či svatebních cest také radost a romantiku," vysvětluje.

Na svoji profesi ovšem nerezignovala. "Samozřejmě pokračuji i ve své pěvecké dráze a momentálně chystáme muzikál We Will Rock You, v Plzni mám v prosinci premiéru v muzikálu Josef a jeho pestrobarevný plášť a pokračuje také Evita či Veselá vdova," upřesnila. ■