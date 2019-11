Pánská i dámská móda pro letošní podzim

Podzim nemusí vždy znamenat nudnou šedou. My víme, v čem budete in, cítit se pohodlně, a přesto svěže a elegantně. Roční období se změnilo, změňte s ním i svůj šatník! Připravili jsme pro vás pět módních kousků, které představují všechno, co nesmí chybět nejen v dámském, ale i pánském šatníku.

Dámský kabát Badyne Ležérní a zároveň elegantní dámský kabát Badyne je zaručeně hitem letošního podzimu. Slušivý kabátek je ideální na podzim, jaro a přechodná období. Jednoduché zapínání, velmi příjemný materiál, který působí luxusním dojmem. Vybírat můžete z pěti barev podzimu. Více informací nyní na postovnezdarma.cz

Dámská bunda s kapucí Tenny Mikinový kabát Tenny si zamilujete zejména díky jeho univerzálnímu využití. Vhodný pro podzim a jaro. Kabátek je ušitý z měkké, hřejivé a česané teplákoviny která bude slušet každému. Na výběr v devíti barevných provedení. Více informací nyní na postovnezdarma.cz

Pánská zimní bunda Amare Pánská streetová bunda Amare zahřeje po městě i v přírodě, je teplá a přitom lehká. Pánská bunda Amare je skvělou volbou pro chladné dny, užijete si v ní maximální pohodlí, komfort v pohybu a teplo i v nejchladnějších dnech. K dispozici černá a modrá varianta. Více informací nyní na postovnezdarma.cz

Dámská bunda Libera Úžasná prošívaná bunda pro jarní a podzimní období. Mírně zateplená s praktickým knoflíčkovým zapínáním. Čtyři barevné varianty. Více informací nyní na postovnezdarma.cz