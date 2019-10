Edward Norton představil snímek, na který čekal 20 let. Podpořila ho manželka, s níž je zatím jen zlomek této doby

Edward Norton s manželkou Shaunou Robertson Profimedia.cz

Příběh z pera Jonathana Lethema Motherless Brooklyn (česky Sirotci z Brooklynu) je konečně na plátně. Edward Norton (50) si na svůj druhý režijní počin (po filmu Rabín, kněz a krásná blondýna) počkal dvacet let. Právě tak dlouhá doba uběhla od jeho přečtení Lethemovy novely po uvedení stejnojmenného filmu (česky pak Temná tvář Brooklynu).

Norton stojí za jeho režií, scénářem, snímek produkoval a zahrál si i hlavní roli, soukromého vyšetřovatele s Tourettovým syndromem Lionela Essroga. Ačkoli původní verzi autor situoval do současnosti, Norton film zasadil do 50. let minulého století.

Vedle něj v Temné tváři Brooklynu hrají mj. Bruce Willis, Willem Dafoe, Alec Baldwin, Bobby Cannavale a další. Na premiéru Nortona doprovodila filmová producentka Shauna Robertson, s níž je od roku 2012 ženatý.

Natáčení, které začalo loni, bylo poznamenáno tragédií. Ve sklepě domu v newyorském Harlemu, který štáb využíval, vypukl pozdě večer požár a během jeho likvidace zahynul jeden hasič. ■