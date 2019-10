Jaký vztah má Jiří Krampol s herečkou, se kterou měl kdysi milostný románek a dělí je 31 let?

Jiří vyrazil do společnosti, kde potkal svou bývalou milenku. Profimedia.cz

Herec přišel na premiéru studentského snímku FIXIT, který produkoval Moničin manžel Pino Foris. „Požádali mě o to studenti, jestli bych si tam nezahrál takovou roličku. To se dělá a dělalo se to vždycky. Není to žádný kšeft, je to naprosto nezištná služba nastupující generaci. Měl jsem radost, že se to povedlo,“ raduje se Krampol.

Kromě filmového zážitku mu ale udělalo radost i setkání s Monikou, se kterou si kdysi prožil malý románek. V té době bylo herečce pouhých 17 let, a nikoho tak nepřekvapilo, že vztah neměl dlouhého trvání.

Krampol ale na svou bývalou lásku pěje ódy dodnes. „Monika je bezvadná, chytrá holka, akorát je škoda, že nechala herectví, protože to byl největší talent. Dokonce mi kdysi říkal její profesor, že takový talent neučil nejmíň 12 let. Výborně tancovala, výborně zpívala, a ještě byla krásná, takže měla ty nejlepší předpoklady,“ řekl Super.cz.

Zavzpomínal i na dobu, kdy se jejich cesty rozdělily. „Nerozešli jsme se ve zlém, rozešli jsme se tak nějak do ztracena a jsme od té doby kamarádi. Nebyla mezi námi žádná zloba. Někdy se vídáme, ale ne pravidelně, naposledy jsme se všichni sešli i s mou ženou asi před půl rokem. Je to ryze přátelský vztah. Má bezvadného manžela i děti, mám rád celou jejich rodinu. Nejsou chtiví žádné slávy, dělají velice užitečné a bohulibé věci.“

Na závěr přiznal, že si s Monikou občas rádi připomenou staré časy. „Na něco, co bylo srandovní, rádi zavzpomínáme.“ ■