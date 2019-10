Elizabeth Taylor Profimedia.cz

Snímek s názvem A Special Relationship má být zaměřený právě na hereččiny charitativní aktivity, scénář bude postaven na rozvorech s jejími blízkými.

Nadační práci herečka započala už v 80. letech, poté co nemoci podlehl její přítel Rock Hudson. Mimo jiné spoluzaložila amFAR (The Foundation for AIDS Research), která funguje dodnes a je jednou z vedoucích organizací bojujících za vymýcení nemoci.

„Diváci jsou fascinovaní soukromým životem ikonických hollywoodských hvězd. A není větší ikony, než byla Elizabeth Taylor. A Simon Beaufoy (mj. scenárista Milionáře z chatrče) napsal roli, která vrhá světlo na humor a humanitu Elizabeth, jež budou díky výjimečnému talentu Rachel Weisz přivedeny k životu,“ uvedli producenti filmu Iain Cannig a Emile Sherman. ■