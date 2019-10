Demi Lovato Profimedia.cz

Vyšponovaným poprsím potěšila i své sledující na sociálních sítích, kterým se takhle v pátek předvedla. A tím zdaleka neskončila. O víkendu se pro změnu objevila na akci Hyde in Hollywood v kostýmu vraždícího klauna Pennywise z filmu To. Holčičí verze kostýmu zahrnovala opět korzet, stejně jako minisukni a síťované punčochy.

Ani v tomto kostýmu neváhala sledujícím předvést svůj nadupaný dekolt. Demi se za své plné tvary dávno nestydí, jak před časem dokázala neretušovaným snímkem pozadí. I když byly doby, kdy postavu hodně řešila. Dnes se snaží dbát především na své mentální zdraví a cítit se dobře ve vlastním těle.

Je to více než rok, co se Demi předávkovala drogami a musela být hospitalizována. Poté si pobyla nějaký čas v léčebně a od té doby se drží spíš v ústraní. Halloweenskými kostýmy tak Lovato, která bojuje se závislostí na drogách od 14 let, fanoušky velmi potěšila. ■