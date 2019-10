Rick Genest zemřel po nešťastném pádu z balkonu. Michaela Feuereislová

„Někteří jeho přátelé uvedli, že slýchával hlasy, především když užil omamné látky. Nicméně pan Genest nevypadal, že by byl ve stavu psychózy nebo deliria, když odešel na balkon,“ zní ve zprávě.

Genest byl nicméně podle toxikologických testů v době smrti „vysoce intoxikovaný“, v krvi měl třikrát vyšší množství alkoholu, než je povolený limit pro řízení, a stopy konopí. „S ohledem na tuto skutečnost a vysoký stupeň intoxikace je dost dobře možné, že pan Genest nešťastnou náhodou vypadl z balkonu,“ uvedla koronerka.

Podle TMZ už v době modelovy smrti rodina uvedla, že šlo o tragickou událost. Genest podle ní přepadl, když si šel zakouřit a opřel se o zábradlí. Uvedla také, že pokud by šlo o sebevraždu, zanechal by dopis na rozloučenou.

Genest byl vyhledávaným modelem, mj. se v roce 2014 zúčastnil i pražského týdne módy. Jeho vzhled zaujal i zpěvačku Lady Gaga, která si ho vybrala do videoklipu Born This Way. ■