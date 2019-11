Kvůli expartnerovi své matky prožila horor a exekutoři jí zabavili majetek. Když nyní zemřel, tak mu Fabiánová odpustila

Jana se snaží nepociťovat k expartnerovi své matky zášť. Michaela Feuereislová

Pokud by si mohla Jana Fabiánová zvolit změnu svého osudu, tak by nejspíš nikdy nechtěla protnout svůj život s bývalým partnerem své milované maminky Nadi Urbánkové (80) Josefem Havlíkem.

Díky tomuto člověku se Jana s maminkou stěhovaly z českého domova do Švýcarska, obě zažily psychický teror a ve výsledku se mladá zpěvačka rozhodla v době dospívání osamostatnit a v osmnácti se sama vrátit zpět do Čech.

Naďu Urbánkovou zatáhl do dluhů tak, že přišla o všechno. Po rozvodu a návratu do Čech našla své útočiště až v klášteře v Želivi, kde žije dodnes. Tento člověk má na svědomí, že díky němu exekutoři vnikli do Janina bytu a zabavili její nábytek i osobní věci, o něž se poté více jak rok soudila, a soud nakonec vyhrála.

„Asi bych měla uvést na pravou míru, že na léta strávená ve Švýcarsku, mám většinou krušné vzpomínky. Pan Havlík se choval často nevyzpytatelně, měl záchvaty vzteku a otevřeně mě nenáviděl. Bylo mi 13 a neměla jsem kam utéct. Máma se ocitla v moci manipulátora a já prostě musela sklopit hlavu a být co nejméně vidět a slyšet,” vzpomíná Jana.

Když před pár dny Havlík zemřel, tak byla zpěvačka přesto schopná zapálit za něj svíčku. „Když nedávno zemřel, prožívala jsem stejný smutek, jako kdyby mi odešel jiný rodinný příbuzný. Lítost jsem cítila také, protože věřím, že by si každý měl aspoň na stará kolena zamést před vlastním prahem, což pan Havlík neudělal. Je mi líto, že byl nešťastný a dokázal tolik nenávidět,” svěřila se talentovaná zpěvačka.

Fabiánová je ráda, že období temna je už dávno za ní. Před nedávnem se vrátila z Ameriky do Čech a i zde nadále rozvíjí svou kariéru. Bude součástí nově vznikajícího projektu Czech Cabaret Show, kde se o roli ucházela například i Míša Nosková, Lucia Jagerčíková, Berenika Suchánková, Gabrielle Hecl či Zuzana Gamboa.

„Mám obrovskou radost, věřím že tohle bude vskutku spektakulární a neotřelá verze kabaretu, jelikož za tímto projektem stojí výjimečně nadaný tým: režie se ujala Nikol Nina Prokešová, producentkou je Šárka Šedivá a choreografkou je Felicita Victorie Prokešová,” říká s nadšením Jana Fabiánová. ■