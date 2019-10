10 měsíců po porodu vypadá v obtažených šatech skvěle: Míša Maurerová ale ještě všechna těhotenská kila neshodila

Michaela Maurerová vypadá 10 měsíců po porodu skvěle. Super.cz

Nemůže si vynachválit, jak jí doma pomáhají starší děti i její partner. "Jsem mile překvapená, že mám takové dva chůváky, i když jich je taky dost, protože jdou pomalu do puberty, ale malou mají rádi, těší se na sebe a blbnou spolu. Trošku spíš žárlím na to, že dřív vítají ji než mě," připustila. "I partner pomáhá, podílí se a funguje v domácnosti. Možná jsem rozmazlená, ale podle mě by to tak mělo být. I on to bere jako samozřejmost, a proto jsem spokojená ženská a ta naše rodina funguje. Dokáže mě kdykoli zastat," řekla nám mj. Míša.

Deset měsíců po porodu vypadá na první pohled skvěle. Sama si to ovšem nemyslí. "Všechna těhotenská kila pryč nemám, ale hezky se rozprostřela. Unaveně se rozjela do celého těla, tudíž se nikde nevyboulila a nemusím to nijak maskovat. Není to ideální, ale není mi dvacet, a ani si na dvacítku nechci hrát a vyčerpávat se urputnou snahou vypadat mladší a udržovanější, než jsem. Moje děti mě budou mít rády, i když budu mít čtyři faldy a obličej jako šarpej," uzavřela. ■