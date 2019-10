Takhle to hvězdě Hlasu sluší jako Saxaně: Těhotnou Bereniku Kohoutovou nahradí i jako Šíleně smutná princezna

Vendula Příhodová bude hrát Saxanu v novém muzikálu. Super.cz

Díky těhotenství její kolegyně Bereniky Kohoutové (28) je na ni konečně upřena větší pozornost. V divadle Studio DVA se tak stane aspoň během Bereničina mateřského a předmateřského období, hlavní představitelkou titulní role v očekávaném muzikálu Saxana, na jehož kostýmové zkoušce jsme si s Vendulou, která krátce před premiérou Saxany oslaví 30. narozeniny, povídali.

"Zatím jsme ve fázi zkoušení a přípravy kostýmů a myslím si, že jsme všichni jako malé děti, protože každý den něco nového přijde a všichni se z toho hrozně těšíme. Je to super," je nadšená Vendula, která se předvedla v kostýmu, k němuž patří i netopýří křídla. "Ty mám po tatínkovi, on je totiž netopýr," smála se zpěvačka.

Z toho, že musí splnit očekávání diváků, kteří vesměs Saxanu znají z legendárního filmu, si Vendula nic nedělá. "To bychom se museli zbláznit. Opravdová Saxana je jenom jedna, a to je Petra Černocká (69), která tady s námi je. Tudíž se nemusíme bát, že by někdo říkal, že se ji snažíme nějak napodobovat. Hledáme si svoji cestu," doplnila Příhodová.

Ta ve Studiu DVA zpívá ještě v představení Děvčátko, Bereniku Kohutovou nahradí i jako Šíleně smutná princezna. Kromě toho ji můžeme vídat i v Sestře v akci v Hudebním divadle v Karlíně, v bratislavském uvedení Bídníků anebo v legendárním Jesus Christ Superstar v Ostravě. "Mám to pestré," uzavřela. ■