Natálka Grossová bez brýlí nevidí diváky v zadních řadách: Zelenou kolegyni v Čarodějce ještě pozná

Natálie Grossová musí nosit brýle na dálku.

Výjimečně jsme ji potkali jinde než v GoJa Music Hall na muzikálu Čarodějka, kde exceluje jako všemi oblíbená Glinda. Natálie Grossová (17) s maminkou Šárkou vyrazila na narozeninový večírek módního návrháře Osmanyho Laffity. K Čarodějce jsme se ale při povídání stejně dostali. A to hned ze dvou důvodů.

Natálka totiž dorazila rovnou ze školy, kde musí kvůli zkoušení muzikálu hodně dohánět. "První dva týdny jsem ve škole vůbec nebyla, protože finišovaly zkoušky. Takže všechno doháním, zrovna jsem psala test z literatury. Ale Čarodějka mi za to rozhodně stála. Lidi reagují skvěle a to publikum mě úplně dobíjí," je z role stále nadšenější.

Natálka si zkoušela i brýle z nové Osmanyho kolekce. Nemá je jen pro parádu. Dioptrické brýle opravdu nosí. "Musím je nosit do školy a teď si je budu kupovat i k nějakým outfitům. Dioptrií nemám zatím tolik, ale vidím s nimi samozřejmě líp. Vidím hůř na dálku, a protože na jeviště pochopitelně brýle nenosím, tak diváky vidím jen do určité řady. Ale svoji zelenou kolegyňku Elphabu ještě poznám. Až to nepůjde, začnu uvažovat o čočkách," svěřila nám Natálka. ■