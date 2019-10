Karolína Mališová Foto: instagram K.Mališové

Blond hříva, dokonalý úsměv a proklatě dlouhé nohy. Česká Miss Earth 2015 Karolína Mališová (22) bodovala před lety v soutěži krásy zaslouženě. Modelka, která jako by z oka vypadla panence Barbie, si i nadále udržuje skvělou figuru, kterou dá čas od času na odiv.

Tentokrát se modelka nechala zvěčnit během odpočinkového výletu, během kterého si dopřávala wellness na malebném zámku uprostřed Jeseníků. U bazénu zapózovala v černých sportovních plavkách, ve kterých se nedalo přehlédnout její vypracované břicho.

Blondýnka pravidelně sportuje a dokonalé křivky nemá zadarmo. Bez posilování a pohybu by se rozhodně nemohla chlubit mírami, s nimiž by se opět mohla přihlásit do soutěže krásy. „Karolíno, máte nádhernou postavičku, krásné nožičky, dokonalé vlásky. Kočka,“ stálo v jednom z mnoha pochvalných komentářů pod fotkou. ■