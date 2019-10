Zapomeňte na jeho nejslavnější seriálovou roli: Matouš Ruml se ve StarDance ukazuje jako nejtalentovanější tanečník

Matouš Ruml je velmi talentovaný tanečník. Super.cz

Samá slova chvály a jen sem tam kritika. Herec Matouš Ruml (34) ve StarDance exceluje. Není divu. Pohyb ho vždycky bavil, má zkušenosti i z muzikálů a pantomimy. Taneční soutěž je to nejlepší, co ho mohlo potkat, aby nebyl neustále spojován jen se svojí neslavnější seriálovou postavou, kterou hrál v letech 2008 až 2011. Slíbili jsme mu, že ji ani v textu nezmíníme.

"Netušil jsem, když jsem do soutěže šel, že to bude takové, a těší mě to. Pořád ze sebe cítím, že je tam co zlepšovat. To, co porotci řekli, je vesměs pravda, ale s tím jsem počítal už před soutěží. Že nějaké chyby budou a podle toho se budou rozdávat známky. A toho, že jsou hezké, si vážím," říká skromně Matouš.

"Pohyb mě baví a quickstep jsem si fakt užíval. Díky tomu, že tam byla i company, tak to bylo takové muzikálové. V pár muzikálech jsem byl, ale hlavně jsme měli jevištní pohyb a taneční průpravu na škole, i když to bylo něco úplně jiného než latina a standardní tance. Spíš jde o celkovou hybnost. Tu mám rád. Mám rád pantominu, nonverbání komunikaci. A to tanec je. Celý můj kariérní život mě pohyb potkává," svěřil.

I jeho tanečnice je spokojená, že nevyfasovala žádné dřevo. "Jsem absolutně spokojená. Je hrozně šikovnej, baví ho to a zároveň do toho vnáší i herectví, takže se od něj něco naučím i já," vychvalovala herce Natálie Otáhlová. ■