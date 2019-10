Radka Třeštíková si se svým tanečníkem rozumí Super.cz

Spisovatelka Radka Třeštíková (38) se svým tanečníkem Tomášem Vořechovským si prý v soutěžích tancích při StarDance vždycky věří a tancují rádi. Jejich provedení quickstepu je opět posunulo do dalšího kola.

"Měla jsem pocit, že jsem byla nejmíň nervózní za ty tři tance, i když si toho porota nevšimla," řekla nám Radka. "My to prostě brali tak, že musíme jít dál, protože další kolo máme rumbu, na kterou se strašně těšíme," doplnil ji Tomáš. "Říkala jsem, že prostě potřebujeme dojít do čtvrtého kola," přidala se spisovatelka.

Taneční pár si rozumí natolik, až to pohoršuje diváky, kteří si stěžovali na jejich neustálé vzájemné něžnosti. I po třetím soutěžním večeru měl Tomáš na tváři otisk rudé rtěnky od své tanečnice.

"Pořád si jedeme to svoje a nebudeme se toho bát. Občas se takhle lehce pohladíme, protože Tomáš ví, že mě to uklidňuje, když jsem nervózní. A máme se rádi," vysvětlovala Radka.

"Děláme to pro nás, pro náš dobrý pocit. Fyzický kontakt je vždy lepší, než když stojíme daleko od sebe," dodal Tomáš a před kamerou nám i objetí a pohlazení předvedli.

Radčin manžel, fotograf Tomáš Třeštík prý na svého jmenovce nežárlí. "Tomáše bereme jako rodinu, jsme taková velká rodina," ujistila nás Třeštíková. ■