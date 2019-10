Zpěvák Xindl X paso doble na parketu sotva odšoural Super.cz

"Byl jsem v nemocnici až do přenosu a je to malý krůček pro mne a velký krok pro medicínu, že jsem to zvládnul aspoň odchodit. Je to škoda, protože jsme tenhle tanec měli nejlepší a fakt nám to šlo. Ani jsem nevěděl, jestli to na parketu vůbec dojdu do konce," svěřil nám Ondra, jehož přesto diváci poslali v soutěži dál.

Pozornost možná trochu odvedlo to, že měl na parketu rovnou dvě tanečnice. Společně jsme se zasmáli nad tím, jestli si zpěvák nemyslel, že mu do kapaček nepřidali ještě nějaké halucinogeny, a neviděl dvakrát.

"V prvním kole jsem možná všechny naštval, když jsem řekl, že tahle soutěž není o tanci, ale posunu to ještě dál. Pro mě to vlastně není soutěž. Všichni si to tady chceme hlavně užít, nejdeme sem s tím, že chceme vyhrát, tedy aspoň já ne. Šel jsem sem s tím, že se naučím tancovat, což jsem zjistil, že během té soutěže nestihnu, ale máme domluvené nějaké hodiny potom," smál se Ondřej.

"Jsem v klidu a je mi jedno, jestli postoupíme anebo ne. Což, ale neznamená, že by pro nás diváci neměli hlasovat, už kvůli mé tanečnici Markétě," doplnil zpěvák, který se možná stane dalším fenoménem jako Tydýt Lukáš Pavlásek (41), jehož i přes jeho taneční neumětelství poslali diváci až do finále. Pro outsidery totiž mají Češi slabost. ■