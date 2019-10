Tonya Graves a její tanečník Michal Bureš Foto: archiv České televize

„Nejsem překvapená, mohla jsem dostat míň bodů jako minulý týden. Jsem ráda, že jsem tady. Měla jsem tu šanci a ve 49 letech jsem začala tančit a dostala jsem se do třetího kola,“ svěřila se hned po vypadnutí zpěvačka.

Porota pořadu oproti dvěma předešlým dílům přísnými verdikty rozhodně nešetřila. Celý večer se nesl v duchu nízkého bodování a vysokých čísel se příliš párů nedostalo. I proto byla Tonya ráda, že právě ji pochválili. „Jsem úplně spokojená, dostala jsem pochvalu od Zdeňka Chlopčíka. Není tolik lidí, kteří to mohou říct,“ dodala ve vtipu Tonya.

„Jsem upřímně spokojený, jak Tonička dnes zatančila, byl to nejlepší náš tanec. Jsem spokojený, jak od června pracovala, co jsme spolu dokázali, nevzdala to a byla pilná,“ nešetřil na svou taneční partnerku Michal Bureš. Přestože dal pár do tance z Hvězdných válek spoustu energie, museli se s fanoušky rozloučit. ■