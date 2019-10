Zpěvák musel před přenosem do nemocnice. Foto: instagram O.Ládka

Několikaměsíční dřina na tanečním parketu si na soutěžících StarDance začíná vybírat svou daň. Lékařskou pomoc musel nyní vyhledat zpěvák Xindl X (40), a to před sobotním přímým přenosem. Co se mu stalo?

„Důkladná příprava na Stardance po xindlovsku. Když máte dojem, že jste na večer super připravený a jen tak něco vás nemůže rozhodit, tak ten anděl, co vás dostal na povel, se rozhodne, že to bude jinak. Něco vám rupne v zádech a vy zjistíte, že se nedokážete narovnat,“ napsal si zpěvák ke snímku z nemocničního lůžka, který sdílel na sociálních sítích v sobotu odpoledne. Místo generálky se tak před přímým přenosem dával dohromady.

„Teď po pár hodinách v nemocnici už jsem zase rovnej jako pravítko a do večera mi snad bude opět do tance. Pokud budete mít dojem, že jsem při tanci prkený, tak to je jen proto, že se držím doktorových instrukcí: hlavně s tím nedělejte žádné prudké pohyby. Každopádně mi večer držte palce,“ svěřil se Xindl X, kterému se po pátečních zkouškách udělalo špatně a raději vyhledal pomoc.

Zpěvák není jediný, který začal na dřinu na parketu doplácet. Na bolavá záda si již stěžovala i Radka Třeštíková, o tom, že musela navštívit nemocnici, se po svém vypadnutí rozpovídala Nora Fridrichová a v tomto týdnu měla zdravotní komplikace i tanečnice Jakuba Vágnera. ■