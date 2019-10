Třetí nejkrásnější dívkou planety Země se stala Češka: Klára Vavrušková zabodovala na světové soutěži krásy

Klára na soutěži Miss Earth. Foto: archiv K. Vavruškové

Že je horkou favoritkou naznačovalo už to, že se během měsíčního pobytu na Filipínách umísťovala na doprovodných soutěžích. Získala totiž také druhé místo za národní kostým a třetí místo za nejkrásnější tělo.

„Nemůžu tomu stále věřit. Byla jsem hodně nervózní a jsem moc šťastná. Byl to hodně náročný měsíc, už Top 20 jsem považovala za velký úspěch. A to že mám korunku? To je sen. Jsem šťastná, jak jsem reprezentovala Českou republiku,“ řekla Super.cz Vavrušková.

Miss Earth 2019 se stala kráska z Porto Rica Nellys Pimentel, druhá skončila Američanka Emanii Davis s titulem Miss Earth Air 2019, třetí naše Klára Vavrušková a na čtvrtém místě je Běloruska Alisa Manenok s titulem Miss Earth Fire 2019. ■