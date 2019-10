3 měsíce po porodu jako letuška v mini: Nikol Moravcová si splnila svůj dětský sen

Nikol Moravcová si vyzkoušela uniformu letušky Super.cz

Která holčička by nechtěla být letuškou? Patřila k nim i Nikol Moravcová (32), která si svůj dětský sen paradoxně splnila až tři měsíce po porodu dcerky Violet. V lodičce, uniformě s délkou do půli stehen a vysokých podpatcích jí to seklo.