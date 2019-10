Na pokoji je s nemohoucími stařenkami: Podívejte se, jak vypadá po 2 měsících v Bohnicích a se 17 kily navíc Hanka Krampolová

Hana Krampolová se za 2 měsíce v léčebně dala dohromady. Herminapress

„Na pokoji jsme čtyři, ale všechny tři paní skoro pořád spí, tak si ani nepovídáme. Jedna ani nevidí, tak ji musím doprovázet k posteli. Tak celé dny koukám na televizi. Jednu kamarádku jsem si ale našla, paní Marušku, která má Parkinsonovu nemoc, tak ji vozím na vozíku. A z celého oddělení jsem nejmladší,“ vyprávěla nám, když jí známí zařídili "refresh" ve zkrášlovacím salonu, kde absolovala kosmetiku, manikúru a udělali jí zadarmo i melír.

„Konečně se cítím jako člověk. Jen žádné moje oblečení mi není, protože jsem přibrala už sedmnáct kilo. Měla jsem 45 kilo, teď mám 62. Mám na sobě tepláky vypůjčené od snachy, potřebuju hlavně nové džíny, do těch starých se neobléknu,“ má už myšlenky na parádu Krampolová. Pochvalovala si i stravu v Bohnicích, hlavně bramborovou kaši. Oblíbila si i sladkosti, které jí manžel k běžnému stravovacímu režimu dokupuje.

Krampolová se léčí mj. se závislosti na cigaretách. „V Bohnicích mám povolených šest denně v určitý čas. Doma ale nebudu moct kouřit, Jirka mi to zakázal kvůli jeho průduškám,“ řekla Super.cz. Její muž byl ostatně kvůli zánětu průdušek, s nimiž má potíže od mládí, dokonce několik dní v nemocnici.

„Nemáme ani balkon, foukat kouř do světlíku nemůžu, protože by to Jirka hned cítil. Tak asi budu chodit s pejskem k Vltavě, sednu si tam na lavičku, já si dám cigáro a on se proběhne,“ vylučuje možnost, že by se na cigarety vykašlala úplně.

Hanka by si měla najít i nějakou životní náplň, aby jen neseděla doma. Nicméně neví, co by to mělo být. „Do školky už se vrátit nechci, jezdit s Jirkou na jeho představení se mi taky pořád nechce. Ráda si čtu, třeba kriminálky, ale taky ne pořád,“ krčila rameny. ■